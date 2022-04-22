«И все хорошо, понимаете? Все. Хорошо»: Канделаки оценила примирение Бузовой и Губерниева

По словам телеведущей, об этом скандале много говорили прошлым летом.

Телеведущая Тина Канделаки в «Телеграм» высказалась о неожиданном для некоторых примирении певицы Ольги Бузовой и комментатора Дмитрия Губерниева.

По словам Канделаки, прошлым летом многие говорили об этой истории, кричали. Все фанаты Канделаки написали и обсудили эту конфронтацию. Даже о чемпионате Европы по футболу в тот момент многие забыли.

«Потом Оля пришла гостем студии на хоккей. Сейчас — на обсуждение медийной активности наших спортсменов в новых условиях, которая и в старых на девять десятых лежала на наших скромных, но сильных плечах. И все хорошо, понимаете? Все. Хорошо». Тина Канделаки

Напомним, что прошлым летом в эфире «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев спросил Ольгу Бузову, перестала ли она пить коньяк по утрам. Эти слова привели телеведущую в бешенство, и она даже расплакалась на всю страну. Недавно звезды помирились.

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