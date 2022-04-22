«Я кормилец в семье»: Лазарев — о том, винит ли он себя из-за частого отсутствия дома

Певцу приходится оставлять детей - сына Никиту и дочку Анечку - на попечение бабушки, если ему нужно уехать на съемки.

В недавнем интервью Сергей Лазарев рассказал о том, сложно ли ему расставаться с детьми — сыном Никитой и дочкой Аней — из-за съемок, репетиций и гастролей. Говоря о своей занятости, певец уточнил, что на фоне пандемии концертов стало куда меньше, поэтому сейчас он больше времени проводит дома.

У Сергея появилась возможность наблюдать за тем, как меняются и растут его дети, практически каждый день он проводит рядом со своими отпрысками. Лазарев также уточнил, что сам непосредственно занимается воспитанием сына Никиты и дочки Анечки, и в этом, как говорит певец, безусловный плюс.

«По поводу вины: я кормилец в семье, это моя работа, и дети понимают, кто я и что я. Я периодически беру их на какие-то съемки, чтобы они понимали, в чем состоит моя работа, почему меня порой не бывает дома. В этом плане они с понимаем относятся ко мне. Даже если я уезжаю на гастроли на несколько дней, мы созваниваемся каждый день по видеосвязи, они рассказывают про свои дела, я рассказываю, что я делал», — приводит cosmo.ru слова Сергея Лазарева.

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