Николас Кейдж объявил, что у него родится дочь, и озвучил необычное имя наследницы

58-летний Николай Кейдж снова станет папой! 21 апреля вышел новый эпизод «Шоу Келли Кларксон», в котором звезда боевиков объявил пол будущего ребенка.

«У меня будет маленькая девочка», — поделился актер под аплодисменты публики.

Напомним, матерью ребенка станет японка Рико Шибата, пятая жена кинозвезды. Они сыграли свадьбу в начале 2021 года.

Это будет первая дочь для Кейджа. У него уже есть два сына от предыдущих отношений. А старший наследник Уэстон еще восемь лет назад сделал Ника дедушкой, подарив ему внука.

Кейдж не стал жеманиться и сразу раскрыл необычное имя, которое придумал для своей будущей дочери. Он рассказал, что его отец Оги в молодости был диджеем и часто ставил на дискотеках хит The Beatles — Across the Universe. Будущему актеру было четыре года, когда он впервые услышал эту песню, и с тех пор она стала его любимой. Теперь Кейдж и его жена планируют назвать девочку двойным именем — Леннон Оги — в честь Джона Леннона и отца кинозвезды.

