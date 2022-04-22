Сын Дмитрия Марьянова получил миллион рублей с владелицы реабилитационного центра

Сын актера Дмитрия Марьянова, Даниил, получил миллион рублей с владелицы реабилитационного центра Оксаны Богдановой, где в октябре 2017 года проходил лечение его звездный отец.

По словам адвоката семьи, актера Виктории Крыловой, ранее Оксана Богданова себя виновной не считала и не хотела возмещать ущерб наследнику Марьянова.

«Потом она подала заявление в суд с просьбой рассрочить погашение долга: предложила перечислять по 30 тысяч рублей ежемесячно. Однако благодаря профессиональной работе пристава Красногорского отдела Эльчина Гулиева, осужденная полностью погасила задолженность». Виктория Крылова

Как заметила Крылова, у Богдановой даже описали судебные приставы сотовый телефон. Она была вынуждена погасить весь долг, сообщает МК.ru.

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Напомним, что популярный актер Дмитрий Марьянов ушел из жизни в октябре 2017 года. На момент смерти ему было всего 47 лет.

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