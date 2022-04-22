«Ваня превратился в папу»: что Ургант говорил о 21-летней падчерице Эрике

Эрику Кикнадзе шоумен Иван Ургант считает своей собственной дочерью. 18 августа падчерице телеведущего исполнится 22 года. Иван, подшучивая над другими знаменитостями, сам крайне редко говорит о личном. Однако при этом Ургант никогда не скрывал, какие теплые чувства питает к наследнице своей жены Натальи Кикнадзе.
Однажды шоумен даже позволил себе вспомнить, как познакомился с дочерью нынешней возлюбленной. Тогда Эрике было всего пять лет. С тех пор Иван стал считать малютку своим ребенком. И это не отменяет того, что у девочки есть биологический отец Теймураз Куталия.
Ту давнюю историю шоумен преподнес через диалог Натальи с малюткой-дочкой Эрикой. Возлюбленная Урганта сама познакомила его с малышкой. Тот день Иван помнит и 16 лет спустя.
«Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе… Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила», — делился трогательными воспоминаниями Ургант.
Кстати, дочка Натальи Кикнадзе вот уже четыре года живет в Штатах. Она поступила в Parsons School of Design — частную школу искусства и дизайна, расположенную в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене.
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