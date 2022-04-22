«Ваня превратился в папу»: что Ургант говорил о 21-летней падчерице Эрике

Телеведущий растил дочку своей жены Натальи Кикнадзе как своего собственного ребенка.

Эрику Кикнадзе шоумен Иван Ургант считает своей собственной дочерью. 18 августа падчерице телеведущего исполнится 22 года. Иван, подшучивая над другими знаменитостями, сам крайне редко говорит о личном. Однако при этом Ургант никогда не скрывал, какие теплые чувства питает к наследнице своей жены Натальи Кикнадзе.

Однажды шоумен даже позволил себе вспомнить, как познакомился с дочерью нынешней возлюбленной. Тогда Эрике было всего пять лет. С тех пор Иван стал считать малютку своим ребенком. И это не отменяет того, что у девочки есть биологический отец Теймураз Куталия.

Ту давнюю историю шоумен преподнес через диалог Натальи с малюткой-дочкой Эрикой. Возлюбленная Урганта сама познакомила его с малышкой. Тот день Иван помнит и 16 лет спустя.

«Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе… Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила», — делился трогательными воспоминаниями Ургант.

Кстати, дочка Натальи Кикнадзе вот уже четыре года живет в Штатах. Она поступила в Parsons School of Design — частную школу искусства и дизайна, расположенную в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене.

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