«Если бы у меня был шанс»: Пригожин назвал страну, паспорт которой хотел бы получить

Иосиф Пригожин и певица Валерия живут в России. В период массового отъезда некоторых звезд в Европу и Израиль супруги решили остаться на родине. Даже несмотря на то, что в Израиле у продюсера живут сестра и мама, гражданство этого государства муж народной артистки получать не собирается.

Больше всего в этом плане Пригожину симпатизируют Объединенные Арабские Эмираты.

«Если бы у меня был шанс, я бы еще незамедлительно стал гражданином Объединенных Арабских Эмиратов. К сожалению, там гражданство дают только арабам», — признался Пригожин «Экспресс газете».

Напомним, ранее Иосиф Пригожин признался, что уже давно мог бы стать гражданином Швейцарии, где у него с Валерией есть дача на берегу Женевского озера.

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