Королева Елизавета II стала Барби: выпущена кукла в образе британского монарха

Новая игрушка поступила в продажу как раз ко дню рождения правительницы.

20 апреля производитель игрушек, американская компания Mattel, прославившаяся куклой Барби, выпустила ограниченную серию кукол британской королевы Елизаветы II в честь 70-летия ее правления.

Фотографии новой фигурки опубликованы в Twitter. Компания сообщила, что выпустила куклу Барби с лицом монарха и в ее образе: в платье цвета слоновой кости, с голубой лентой в орденах и королевской короной. Даже коробка игрушки напоминает дворец.

Стоит мини-королева 75 долларов (около 5,6 тысяч рублей), но на официальном сайте производителя все экземпляры уже раскуплены.

Стоит отметить, что новая Барби совсем не похожа на 96-летнюю старушку. Только щечки и седые волосы ну и, может быть, пронзительный взгляд напоминают о королеве.

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Напомним, 21 апреля Елизавета II отметила день рождения. И Барби — отличный подарок для именинницы. Ведь каждая девочка будет рада куколке, неважно, сколько ей лет.

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