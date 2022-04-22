«Гулять и деньги тратить?»: Пригожин рассказал о переезде в Израиль

На Земле обетованной у продюсера живут сестра и мама.

За последние два месяца в Израиль уехали многие российские звезды. Например, Алла Пугачева и Максим Галкин, Андрей Макаревич, уже дважды покупала билет до Тель-Авива Ксения Собчак.

А вот продюсер Иосиф Пригожин не планирует переезжать на Землю обетованную, хотя там живут его сестра и мама.

«В Израиль мы тоже переезжать не собираемся. Ну что мы там будем делать? На пенсии, что ли, гулять и деньги тратить? Работа-то вся у нас в России», — цитирует Пригожина «Экспресс газета».

Напомним, ранее продюсер высказался о том, почему он с Валерией до сих пор не получил гражданство Швейцарии, ведь на берегу Женевского озера у супругов есть собственная недвижимость.

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