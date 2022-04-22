«По пальцам можно посчитать»: Эдуард Бояков назвал трех главных патриотов из мира шоу-бизнеса

По словам режиссера, некоторым пора проснуться и предъявить свои проекты.

Режиссер Эдуард Бояков заявил, что в России катастрофически не хватает талантливых людей его профессии. Некоторым, как он считает, пора проснуться и предъявить свои проекты, из которых бы виделось отношение к стране.

«Любишь ты ее или ненавидишь. У нас, патриотов, по пальцам можно посчитать — Газманов, Полина Гагарина и Басков… А где остальные?» Эдуард Бояков

Как отметил Эдуард Бояков, проще всего возмущаться, что специальный приз на «Золотой маске» получил спектакль Горбачев в постановке латышского режиссера Алвиса Херманиса. По словам Боякова, Херманис действительно талант, который поставил не только «Горбачева», но и, к примеру, «Рассказы Шукшина».

Бояков призвал задуматься, почему единственный приличный спектакль по Шукшину поставил не россиянин, а прибалтийский режиссер, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что спектакль «Горбачев» с актрисой Чулпан Хаматовой на сцене Театра наций получил специальную премию «Золотой маски». При этом актриса уехала из России и сейчас живет в Латвии.

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