«Я не понимаю»: Пригожин признался, почему до сих пор не получил гражданство Швейцарии

Уже много лет в Швейцарии живет средний сын певицы Валерии, Артемий. Именно в этой европейской стране он получил образование, занялся бизнесом и устроил личную жизнь.
Выяснилось, что и сама Валерия вместе с Иосифом Пригожиным могли бы стать гражданами Швейцарии, однако до сих пор этого не сделали. Хотя дачей на берегу Женевского озера обзавелись достаточно давно, более 20 лет назад.
«Вот почему мы с Лерой до сих пор не сделали себе гражданство Швейцарии, где на берегу Женевского озера у нас уже 20 лет имеется дача, я не понимаю. Я просто не думал об этом. Дурак, наверное», — цитирует Пригожина «Экспресс газета».
По словам продюсера, чтобы рассчитывать на швейцарское гражданство, в стране нужно находиться как минимум 180 дней в году. Ни он, ни Валерия не могут себе такого позволить.
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