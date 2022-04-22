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«Какой красавчик»: Нинидзе показала загадочного молодого человека, с которым проводит время

Актриса была два года в отношениях с Максимом Виторганом.

«Какой красавчик»: Нинидзе показала загадочного молодого человека, с которым проводит время
Нино Нинидзе. Фото: соцсети

Актриса Нино Нинидзе более двух лет была в отношениях с экс-мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом. С недавнего времени в ее соцсетях перестали появляться снимки с возлюбленным, а недавно стало известно, что Виторган и вовсе отдыхает в Израиле с детьми от первого брака.

Страница Нино Нинидзе
Страница Нино Нинидзе. Фото: соцсети

Нино тем временем заинтриговала фанатов новым кадром. В своем микроблоге она поделилась кадром молодого человека, который очень похож на Максима. Кем он является актрисе, она не уточнила, но фанаты тут же принялись ее поздравлять.

«Ого, какой красавчик! Он подходит Ниноше намного лучше! Копия Виторган, один типаж, только молодой и здоровый! Очень рада за вас», – писали пользователи Сети.

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Виторган и НинидзеМаксим ВиторганНинидзе новостиНино Нинидзе