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«Женщина, потрепанная жизнью»: Кушанашвили назвал Сябитову прагматиком до мозга костей

По словам телеведущего, его коллега смогла создать государство в государстве.

«Женщина, потрепанная жизнью»: Кушанашвили назвал Сябитову прагматиком до мозга костей
Роза Сябитова. Фото: Global Look Press

Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире шоу «Алена, блин!» заявил, что ее поразил выпуск с телесвахой Розой Сябитовой, которая ранее приходила в гости к Алене Жигаловой.

Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

«Она — женщина, потрепанная жизнью. Прагматик до мозга костей. Я знаю всю ее историю. Она говорит вещи, которые раздражают своей прагматичностью. Она — предмет для анекдотов. Не впадая в истерику, разложит по полочкам, из чего состоит жизнь. Сейчас все говорят о брачных договорах. Она не лауреат Нобелевской премии, но смогла построить государство в государстве».

Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, ему сложно кого-то поставить в один ряд с Сябитовой. «Есть ли умнее Сябитовой дамы? Есть. Обаятельнее есть? Есть. Я бы «отжарил» ее? В пьяном виде, да. Но есть ли более выстраданное интервью? Нет. Это лучший выпуск «Алены, блин!» на сегодня», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что Роза Сябитова ведет программу «Давай поженимся!». У нее очень хорошие рейтинги на телевидении.

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Нобелевская премияОтар КушанашвилиПрограмма "Давай поженимся!"Роза СябитоваШоу "Алена блин!"