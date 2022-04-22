«Это очень трудный речевой дефект»: Митя Фомин рассказал, как избавился от заикания

Певец Митя Фомин в молодости страдал от тяжелого речевого дефекта, ему сложно было сформулировать предложение без заикания. Но годы работы над собой принесли свои плоды – он избавился от логоневроза, и теперь ему не составляет труда излагать свои мысли в разговоре и интервью. Об этом он рассказал в проекте «Загугли звезду».

«Когда я смотрю свои интервью в группе Hi-Fi, вижу, что там просто «небо и земля». То есть, два разных человека, возраста, характера. И по собственному опыту могу сказать, это очень трудный речевой дефект, с которым некоторые не могут совладать даже всю жизнь», — делится Фомин в беседе с журналистом Teleprogramma.pro.

Митя Фомин рассказал, как ему удалось преодолеть трудности в речи. Он провел колоссальную работу над собой и своими эмоциями, чтобы контролировать импульсы и скорость реакций, приводящие к заиканию: «Нужно обязательно себя замедлить, подумать, не спешить и не суетиться».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!