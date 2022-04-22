«С Лерой сохранили связь без интима»: Кушанашвили раскрыл детали отношений с Кудрявцевой

По словам телеведущего, у них было разное за эти годы.

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Алена, блин!» рассказал об отношениях с коллегой Лерой Кудрявцевой.

«Лера — замечательная. Она знает обо мне все. Мы с ней вместе ездили по гостиницам. Она мне как сестра. С Лерой мы сохранили отношения без интима. Мы настолько врослись друг в друга, что это был бы инцест. Понятно, что я хотел уложить ее. Я был тогда в таком состоянии, чтобы готов уложить всех подряд, включая оператора. С Лерой хотел. Но нам работать изо дня в день, а если не сложится». Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, ему хватило мудрости и прагматичности не переспать с Кудрявцевой. «Когда я развелся, то спал со всеми подряд. Она имеет право говорить, что я ее предал. Но там была сложная ситуация. Я просто сберег себя и своих детей. Ее тогдашний парень приезжал ко мне с пистолетом. Потом я просил прощение у Леры. Мы обнялись. Она мне важна и дорога», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что Лера Кудрявцева ведет популярные программы на канале НТВ — «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион».

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