После новостей о разводе Моргенштерн попросил о помощи

Недавно Моргенштерн и его жена Дилара Зинатуллина объявили о разводе. В браке они прожили всего семь месяцев. После свадьбы, которая состоялась в последний день лета прошлого года, пара практически сразу перебралась в Дубай. А недавно Дилара заявила, что рэпера испортила слава.

После таких новостей Моргенштерн все чаще стал появляться в прямом эфире в своих соцсетях в непонятном виде. На кадрах рэпер закатывает глаза и зачастую невнятно разговаривает. Более того, на днях рэпер опубликовал фотографию спиртных напитков и непонятных таблеток. При этом артист попросил подписчиков поделиться с ним координатами «хороших рехабов».

Добавим, ранее музыкант сообщал, что страдает психологическим заболеванием.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.