«Она девушка неописуемой красоты»: Кушанашвили рассказал о романе с женой Бодрова-младшего

По словам телеведущего, он сам провоцировал ссоры со Светланой Михайловой.

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Алена, блин!» рассказал о романе с режиссером Светланой Михайловой, которая после вышла замуж за актера Сергея Бодрова – младшего.

«Самый главный по-человечески роман у меня был со Светланой Михайловой, которая потом вышла замуж за Сергея Бодрова. Одного из лучших парней, который трагически нелепо, совершенно неоправданно ушел, даже не начав жить». Отар Кушанашвили

Как отметил Отар Кушанашвили, Светлана Михайлова числилась его невестой до знакомства с Бодровым. «Она разорвала отношения со мной, сказав к кому уходит. Я плакал. Эти были не гостинично-гастрольные отношения. У меня был экономический комплекс. Как раз расстроились отношения с женой. Я там-то не мог кормить семью. Света — девушка неописуемой красоты. Она режиссер. Круглые сутки была на работе. Это был подарок небес. Но я не мог ей ничего гарантировать. Я провоцировал ссоры. Не мог обещать ей стабильности. Она поехала в круиз на теплоходе. Приехала и сказала, что встретила хорошего человека. Мы встретились с Бодровым. Он невероятно обаятельный парень. Она нашла хорошего парня, и я ее отпустил», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что со Светланой Михайловой Отар Кушанашвили познакомился на съемочной площадке шоу «Акулы пера». По словам телеведущего, он отбил ее у криминального авторитета и они съехались. Вскоре Михайлова познакомилась с Сергеем Бодровым – младшим, за которого вышла замуж в 1997 году.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.