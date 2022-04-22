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Домой не торопится: покинувший страну Нурлан Сабуров прокатился на кабриолете по улицам Америки

Комик оскандалился в заграничном туре.

Домой не торопится: покинувший страну Нурлан Сабуров прокатился на кабриолете по улицам Америки
Нурлан Сабуров. Кадр из шоу Stand Up

Экс-ведущий шоу Stand Up на ТНТ Нурлан Сабуров завершил свои гастроли в США. Прошли концерты в нескольких городах Америки с громкими скандалами и провокациями, а некоторые выступления были и вовсе отменены.

Тем не менее Сабуров не торопится возвращаться в Россию. Артист вместе с женой Дианой остался за океаном, видимо, решил отдохнуть. Они появились на улицах одного из городов на кабриолете, позируя для фото в соцсети, довольные и счастливые. Кадр запостила жена Сабурова в своем микроблоге.

Нурлан Сабуров с женой. Фото: соцсети

«Счастья Вам и здоровья!» — написала избранница комика под фотографией.

К слову, 22 апреля у Сабурова должен состояться концерт в Москве. Следующими в гастролях значились израильские города, но, как известно, тур на Землю обетованную после скандалов в США был вскоре отменен.

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