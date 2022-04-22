«Непереносимая потеря»: Митя Фомин скорбит о потерянном друге

Музыкант до сих пор не может прийти в себя.

В августе прошлого года певец Митя Фомин потерял верного и преданного друга — собаку Белоснежку. Пес был с ним долгие годы, за это время они вместе засветились на множестве мероприятий, посетили не одно шоу. Снежка, как ласково называл артист свою питомицу, приносила ему множество положительных эмоций.

Сейчас Фомин по-прежнему тоскует по Белоснежке. Ему остаются лишь фотографии и воспоминания о тех радостных моментах, проведенных вместе. Он рассказал в проекте «Загугли звезду», что по-прежнему тоскует по собаке.

«Непереносимая потеря, которая навсегда останется в моем сердце. Понимаете, ничто не вечно под луной, да, мы все тоже не вечны. К сожалению, век собак короток, и мы все об этом знаем, но продолжаем заводить, заботиться, любить, потом терять, страдать — это круговорот страданий в природе», — рассуждает артист.

Сейчас Фомин, как он признается, уже готов к тому, чтобы впустить в свое сердце нового друга. В самое ближайшее время он определится с выбором питомца и обязательно познакомит его с публикой.

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