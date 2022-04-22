«Надеюсь, этого не случится»: Митя Фомин отрицает, что делал пластику

Певец Митя Фомин в свои 48 лет выглядит очень молодо. Музыкант признается, что стоит это ему неимоверных усилий. Бороться с лишними объемами и замедлившимся метаболизмом ему помогает строгая дисциплина и самоограничения, но в этом он видит больше плюсов – организм потом откликается ему с благодарностью.

Многие поговаривают, что Фомин якобы обращался к пластическим хирургам, чтобы подольше сохранять моложавый вид. Сам артист опроверг эти домыслы в интервью на проекте «Загугли звезду» на сайте Teleprogramma.pro.

«Никогда в своей жизни я не ложился под нож с целью изменить и улучшить свою внешность. Конечно, я надеюсь, что этого не случится» — опроверг домыслы певец.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!