«Долгожданная встреча»: осудивший россиян Лазарев возвращается к зрителям с концертами

Музыкант объявил о выступлениях в Саратове и Самаре.

Некоторое время назад Сергей Лазарев высказал свое мнение по поводу происходящего в мире, чем вызал на себя шквал критики среди россиян.

Пока одни просто обсуждали действия артиста, жители Саратова решили не сидеть сложа руки и составили целую петицию с просьбой отменить концерт в их городе.

В результате официальная причина переноса выступления звучала так — «нарушение логистической цепочки доставки декораций». А буквально неделю назад, Лазарев объявил себя патриотом, заявив, что всегда будет гордиться своим происхождением. Накануне стало известно, что Сергей возобновляет концертный тур по регионам России.

«Друзья, рад сообщить вам, что наша долгожданная встреча в Самаре и Саратове точно состоится 23 и 24 апреля. До встречи на финальных концертах тура!» — написал Лазарев в своем телеграм-канале.

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