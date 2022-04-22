Смыла грехи: Волочкова вынырнула из купели, прикрывшись хвойными вениками

В Чистый Четверг балерина намылась и напарилась от души.

Балерина Анастасия Волочкова регулярно посещает парную и купель. В ее особняке на Рублевке давно оборудовано для этого все необходимое. И в Чистый Четверг звезда не преминула отправиться смывать грехи.

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Как это было, звезда показала и рассказала подробно у себя в Telegram. За вечер она прошла полный комплекс омовений.

«Сегодня Чистый Четверг. Очистилась от негатива и зависти людской. Хорошо, когда такая возможность есть сделать это в домашнем спа. Здесь представлены три варианта. Хаммам. Но для меня это чисто романтическое место. Русская баня на дровах. И авторская парная. Ледяная купель. Этот Чистый Четверг у нас получился особенным. Но если брать эти аспекты, то у меня 2-3 раза в неделю разные дни недели случаются чистыми. А вы как провели этот день?» — написала артистка в своем микроблоге.

Не забыла балерина и про фотоотчет после похода в баню. Она показала, как посещала разные процедуры. А на одном из фото, сделанном на улице, она вынырнула из ледяной купели, прикрывшись хвойными вениками.

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