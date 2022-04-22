Два в одном: Валя Карнавал примерила футболку бойфренда прямо вместе с ним

Популярная тиктокерша Валя Карнавал обрела любовь на шоу «Звезды в Африке». Поначалу свои отношения с блогером Сашей Стоуном она называла общением брата с сестрой, но за пределами проекта из чувства переросли в настоящий роман.

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Сейчас Карнавал и Стоун не расстаются. Они не только вместе выходят в свет, но и готовят завтраки, обеды и ужины друг с другом. А теперь еще и слились в единое целое, надев одну футболку на двоих.

Как это выглядит, Валя Карнавал показала в своем микроблоге. Она нежно прижалась к возлюбленному, натянув его футболку на себя. Насколько удобно им так существовать вместе, она не уточнила, но приготовить ужин, например, в таком облачении им уже явно не удастся.

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