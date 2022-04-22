«Ах, какая!»: Рудова показала точеные изгибы фигуры, эффектно вынырнув из бассейна

Наталья Рудова отчаянно борется за каждый сантиметр своего тела. Блондинка не щадит себя, сидя на специальном питании и трудясь в спортзале.

Так, прошлой осенью она сбросила набранные за время летнего отпуска шесть килограммов, добившись, на ее взгляд, идеальных форм. А недавно заявила, что похудела еще сильнее после того, как вернулась с проекта «Звезды в Африке».

В своем микроблоге актриса поделилась кадрами, на которых она плескалась в бассейне, забыв про сарафан с леопардовым принтом. От души повеселясь в воде, блондинка эффектно вышла из нее, показав роскошную фигуру.

«Ах, какая! Красотка! Невероятная!» — писали пользователи Сети.

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