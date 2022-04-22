«Чем меньше ты ешь, тем меньше хочется»: Митя Фомин – об участии в шоу «Звезды в Африке»

Музыкант испытал на себе голод и лишения в Лимпопо.

Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин стал героем нового выпуска «Загугли звезду», Музыкант поведал о своем участии на шоу «Звезды в Африке», в числе первопроходцев которого оказался прошлой осенью.

О том, что звезды действительно не едят ничего, кроме заработанного на испытаниях, говорят многие. И Фомин это подтвердил. Для него не было трудностью сниматься на пустой желудок, в какой-то степени для себя он даже видел в этом плюсы – диета, детокс и очищение организма перевесили. Кроме того, это еще и вызов самому себе.

«На самом деле, в этом шоу чем меньше ты ешь, тем меньше хочется есть. Потом у тебя возникает доминанта остаться, затем — пройти игру до конца, выиграть ее, потому что участники начинают друг с другом бороться», — рассказал о противостоянии с самим собой певец.

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