Должны быть у каждой модницы: Александр Васильев рассказал про актуальные тренды наступившего сезона

Что мы будем носить в ближайшее время, кроме оверсайза.

Историк моды, телеведущий Александр Васильев, несмотря на отсутствие в эфире новых выпусков «Модного приговора», продолжает держать модниц в курсе трендов. Он рассказал в своем микроблоге, какие тренды в наступившем сезоне просто нельзя пропустить.

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Помимо ставшего привычным оверсайза, вместе с весной в России появилось два актуальных тренда, которые должны быть у каждой модницы.

«- милитари-стиль. Камуфляжные штаны и кителя снова полюбят многие парни и девушки; — отечественный стиль, в который войдут вещи с фольклорными элементами. Наши дизайнеры будут создавать даже тулупы и ватники на новый лад», — отмечает Васильев.

С учетом того, что многие мировые бренды покинули отечественный рынок, российские дизайнеры смогут с лихвой удовлетворить спрос на вещи с фольклорными мотивами. Если цены будут «кусаться», тогда на помощь придут секонд-хенды – их ренессанс Васильев прогнозирует в самое ближайшее время.

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