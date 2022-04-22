«Кому надо – тот все понимает»: Иван Ургант впервые прокомментировал продажу своей недвижимости

Телеведущий Иван Ургант, как мы сообщали ранее, уже несколько недель находится в Москве. Внимание со стороны общественности к нему приковано очень пристальное, ведь он в числе первых покинул страну с началом украинской кампании.

Вокруг персоны Урганта появилось за это время множество слухов. В частности, сообщалось, что телеведущий оформил израильское гражданство, распродает столичную недвижимость и собирается сменить страну проживания. Сам Ургант впервые прокомментировал эти слухи, причем, весьма необычным способом – в микроблоге его коллеги по вечернему шоу Ирены Понарошку.

— Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве? Что вы не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, а уезжали лишь на несколько дней по семейным обстоятельствам? – задала Понарошку вопрос Урганту. — Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно. Кому надо — тот все понимает, — ответил шоумен.

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