«Будет 27»: Севастьянова в нижнем белье показала, как ждет день рождения

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова знает, как привлечь к себе внимание. Десять лет назад эффектная брюнетка выиграла главную медаль игр четырехлетия в Лондоне. Теперь же она активно ведет соцсети, где делится яркими и порой горячими снимками, заставляя буквально «ахнуть» своих подписчиков.
На этот раз Каролина позировала в нижнем белье и туфлях на высокой шпильке.
«Через неделю мне будет 27», — написала спортсменка в предвкушении личного дня.
Напомним, недавно Севастьянова появилась на экстремальном проекте «Звезды в Африке», где показала всю свою спортивную выдержку.
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