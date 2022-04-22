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«Будет 27»: Севастьянова в нижнем белье показала, как ждет день рождения

Чемпионка отметит личный праздник буквально через неделю.

«Будет 27»: Севастьянова в нижнем белье показала, как ждет день рождения
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова знает, как привлечь к себе внимание. Десять лет назад эффектная брюнетка выиграла главную медаль игр четырехлетия в Лондоне. Теперь же она активно ведет соцсети, где делится яркими и порой горячими снимками, заставляя буквально «ахнуть» своих подписчиков.

Каролина Севастьянова
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

На этот раз Каролина позировала в нижнем белье и туфлях на высокой шпильке.

«Через неделю мне будет 27», — написала спортсменка в предвкушении личного дня.

Напомним, недавно Севастьянова появилась на экстремальном проекте «Звезды в Африке», где показала всю  свою спортивную выдержку.

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