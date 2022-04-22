Эффектные кадры: Рудова в мокром сарафане «под леопарда» показала прелести

Не так давно Наталья Рудова вернулась из Африки, где принимала участие в проекте ТНТ «Звзеды в Африке». После этого, по словам актрисы, она изрядно похудела. Однако, глядя на опубликованные накануне кадры блондинки в соцсети, фанаты отметили, что Наталья в прекрасной форме.

Рудова опубликовала в своем микроблоге видео, на котором запечатлелась в сарафане «под леопарда», плескаясь в бассейне. Актриса покрасовалась перед камерой, показав все свои прелести.

Напомним, ранее Наталья Рудова сокрушалась, что в ближайший отпуск сможет поехать только на новогодние праздники. Рабочий план 38-летней актрисы расписан буквально по дням вплоть до зимы.

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