«Столько людей за меня переживают»: пропавший отовсюду Андрей Малахов рассказал, что с ним на самом деле

Телеведущий Андрей Малахов привык к постоянному вниманию к собственной персоне. Неудивительно, что сейчас, когда он неожиданно пропал с телеэкранов и не появляется в соцсетях, поклонники забили тревогу – в последнее время вокруг состояния его здоровья ходят самые разные домыслы.

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Однако, Малахов лично прокомментировал, что сейчас происходит в его жизни. Шоумен рассказал, что пропадает на работе – он не только один из самых высокооплачиваемых телеведущих, но и невероятно трудолюбивый сотрудник телевидения.

«Мне, конечно, приятно, что столько людей за меня переживают, гадают, куда я исчез… Но не надо инсинуаций, никуда я не пропал. Каждую неделю снимаю программы, которые вы видите в эфире по выходным», — цитирует телезвезду «Комсомольская правда» со ссылкой на «Антенну».

Речь идет о новой передаче Малахова «Песни от всей души». С учетом того, что объемы развлекательного контента на федеральных каналах за последние недели заметно сократились, многие просто потеряли из виду знаменитого ведущего.

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