«Это унизительно»: Ургант признался, почему так долго хранил молчание

Пару месяцев назад Иван Ургант уехал с семьей в Израиль. Никаких комментариев по этому поводу он не давал, из соцсетей и вовсе пропал. Пользователи Сети предполагали, что шоумен и вовсе эмигрировал, ведь известно, что еще в 2018-м он получил гражданство Израиля.
Но это оказалось лишь домыслы. Накануне Иван ответил на вопрос коллеги Ирены Понарошку, которая попросила его объяснить все происходящее.
«Ирена, оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает», — ответил Ургант в блоге Понарошку.
Добавим, накануне Иван Ургант отметил свой 44-й день рождения, а ранее показал в сецсети, каким было его первое появление на телевидении.
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