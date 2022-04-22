Теперь другая: скандально известная актриса Юлия Ауг сменила фамилию

Спектакли с оскорбившей россиян актрисой Юлией Ауг в Москве отменены один за другим. Сначала в «Электротеатре Станиславского» прекратили показ пьесы «Сад, затем Театр на Таганке убрал из репертуара постановку Аул «Эльза», которую она режиссировала.

После этого стало известно, что актриса Ауг теперь носит совсем другую фамилию. Как пишет «Комсомольская правда», отныне звезда сериала «Контейнер» именуется Юлией Клеттенберг. Она не скрывает своего местонахождения, открыто заявляя, что живет в Эстонии, где прошло ее детство, а именно – в Нарве.

больше по теме Отмена за отменой: оскандалившуюся Юлию Ауг постиг новый удар В Театре на Таганке тоже отменили спектакль актрисы с русофобскими заявлениями.

Напомним, ранее Марк Варшавер назвал Ауг предательницей. А Мария Шукшина порадовалась, что людям удалось добиться отмены спектаклей с участием скандальной звезды.

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