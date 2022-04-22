«Честнее некуда»: Рудова показала, как выглядят ее формы без пуш-ап

Летом Наталья Рудова отметит свой 39-й день рождения. И судя по всему, в этот период ей будет не до отдыха. Не так давно блондинка жаловалась, что у нее много съемок, поэтому ближайший отпуск возможен только на новогодние праздники.

А пока Наталья пропадает на съемочных площадках и развлекает фолловеров в своих соцсетях. На этот раз она запечатлелась в топе на тонких бретелях, показав своим фанатам, как выглядит без женских «секретиков» — пуш-ап и фильтров.

«Хороша! Красотка! Честнее некуда», — писали пользователи Сети.

Напомним, в эти дни Наталья Рудова снимается в очередной сериале, где ее партнером на площадке является главный «мажор» страны Павел Прилучный.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.