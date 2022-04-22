«Должен был поддержать народ, а не прятаться, как Ургант и остальные»: Май Абрикосов ткнул Максиму Галкину в его трусость

Телеведущий Максим Галкин скрылся в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми вскоре после начала украинской кампании. Шоумен сначала отмалчивался, но недавно записал обращение «к сплетникам», уверяя, что у него все хорошо, а то, что пишет пресса – неправда.

Спич Галкина посмотрел и Май Абрикосов, бывший участник «Дома-2» из «золотого состава». Блогера его речь задела сильно. Он ответил шоумену, что его никто не «заказывал», чтобы писать о нем негатив, это он сам так себя повел, показав, каким на самом деле является. «Никто их не гнал из России, они сами побежали. Журналисты не виноваты в том, что у кого-то не хватает мужества, достоинства драться за честь Родины тем способом, на какой человек гож», — рассуждает Абрикосов. И объясняет:

«От него требовалось спокойствие. Он должен был поддержать народ, просто поддержать, а не прятаться, как Ургант и остальные. Да, я считаю, что главные шоумены страны несут ответственность, они лица Первого канала, с них большой спрос», — резюмировал Абрикосов.

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