Вместо обид – поцелуи: Губерниев облобызал Бузову на «Матч ТВ»

Певица и телеведущая Ольга Бузова пришла на телеканал «Матч ТВ», чтобы принять участие в пресс-конференции. Не обошлось и без «встречи века» — звезда пообщалась со своим обидчиком Дмитрием Губерниевым, который в прошлом году в прямом эфире довел красотку до слез словами про коньяк.

Судя по кадрам, которые сделали Губерниев и Бузова после встречи, они уже помирились. Теперь вместо обид – поцелуи: комментатор облобызал певицу и подписал фотографии лестными словами.

«Не разлей вода, или Снова вместе, снова рядом! Оля, вы топ!» — подписал фото Губерниев.

На встречу с обиженной на него певицей Губерниев пришел не с пустыми руками. Он преподнес звезде книжки про Карлсона и конфеты с коньяком.

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