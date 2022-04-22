Внушительные доходы: тяжелобольной Вячеслав Зайцев заработал невиданные для Дома моды суммы

В последние годы Дом моды Славы Зайцева сотрясали скандалы – сотрудники увольнялись, судебные иски сыпались от властей с требованием о взыскании просрочек по платежам. Детище великого модельера оказалось на грани банкротства.

Однако, вернувшийся на пост генерального директора Вячеслав Зайцев смог, по-видимому, удержать попавший в шторм «корабль». За прошлый год Дом моды впервые с 2017 года показал не убыточную, а прибыльную доходность. Компания заработала внушительную сумму в 62 миллиона рублей чистой прибыли, пишет «Комсомольская правда». А выручка составила 182 миллиона.

Напомним, что 84-летний модельер Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона. В последнее время его имя часто фигурировало среди сомнительных инфоповодов: на день рождения модельера вход был платный, помещения в Доме моды распродавались по частям, а самого Зайцева снимали в TikTok в неожиданных сюжетах, и друзья переживали, не оказался ли тяжелобольной «Красный Диор» в руках аферистов.

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