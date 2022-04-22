Отмена за отменой: оскандалившуюся Юлию Ауг постиг новый удар

В Театре на Таганке тоже отменили спектакль актрисы с русофобскими заявлениями.

На днях в столичном «Электротеатре Станиславского» должны были два дня подряд показывать «Сад» с участием актрисы Юлии Ауг. Но в Сети разгорелся настоящий скандал: 51-летней звезде театра и кино припомнили ее русофобские высказывания и оскорбления россиян. За это пользователи требовали отменить спектакли, и 20 апреля пьеса была снята с репертуара.

Реакция самой Юлии Ауг на отмену спектакля неизвестна. Более того, вслед за «Электротеатром Станиславского» отмену спектакля, где фигурирует Ауг как режиссер, отменил у себя на сцене Театр на Таганке – здесь должны были показать «Эльзу», сообщает «Комсомольская правда».

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