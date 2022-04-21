Семейная идиллия: Авербух заснял, как Арзамасова в пуховой жилетки помогает ему за кулисами

Илья Авербух является известным фигуристом и заслуженным мастером спорта. Она уже давно не выступает на соревнования, а создает красочные постановки. Спортсмен является режиссером-постановщиком на шоу «Ледниковый период».

Примечательно, что он состоял в браке с коллегой Ириной Лобачевой, но они расстались. А два года назад стало известно, что у него отношения с Лизой Арзамасовой.

Недавно Татьяна Тарасова отметила свой юбилей. В честь этого события несколько дней фигуристы выступали на льду. Авербух тоже принимал участие в этом мероприятии. Потом он поделился кадрами, на которых Арзамасова танцует за кулисами. Она была в кэжула наряде с пуховой жилеткой. Звезда «Папиных дочек» помогала переключать музыку. Она также танцевала перед камерой.

«В первом отделении шоу я был ведущим, потом вернулся на пультовую, откуда я контролирую весь процесс. И там мне, и Оксане с Ромой помогала Лиза», — написал фигурист.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что о такой жене можно только мечтать. «Лиза прелесть», «Лиза! Вы красавица, умница, обожаю», «Очень хорошая и позитивная помощница Лиза, такая искренняя», «Просто волшебная… Такая добрая и нежная», «Какая чудесная из вас получилась пара», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у пары уже растет сын Лев.

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