«Роста отбавила, толщины прибавила»: Рудова в платье с разрезом и парке щегольнула на улице

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. У нее появилось множество поклонников, когда она снялась в сериале «Татьянин день». Позже актриса пополнила свою коллекцию ролей. Примечательно, что ей часто предлагают играть роковых соблазнительниц.

Однако она признавалась, что ей такие персонажи не нравятся. Блондинка понимают, что режиссеры просто обращают внимание на ее внешность — моложавый вид и стройные формы.

В последнее время Наталья часто хвастается фигурой, так как похудела. Она любит носить шорты и топы. А вот 21 апреля артистка предстала в трикотажном платье с разрезом и парке. Она решила выйти на променад во время съемок. Блондинка показала свои стройные ноги. Рудова решила подчеркнуть красоту своей фигуры. Она позировала в лучах солнца.

«Довольная девочка на съемках», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, в какой форме находится актриса. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Не самый удачный лук Рудовой. Эклектика не удалась, из-за неудачного подбора вещей. По отдельности все не так уж и плохо: парка подходит под тенденции, кроссовки хорошие, платье тоже. Я бы не сказал, что здесь есть яркие тренды, скорее устоявшиеся. Но вместе получилось не модное смешение, а смехотворное. Наташа и роста себе отбавила и толщины прибавила. Не найс», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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