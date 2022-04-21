Покорил Арабские Эмираты: Павел Дуров получил четвертое гражданство

Программист давно обосновался в Дубае. Однако только недавно увидел официальный документ гражданина ОАЭ.

Создатель «Телеграма» Павел Дуров стал гражданином ОАЭ.

Программист проживает в городе-курорте для богачей Дубае уже пять лет. Только сейчас стало известно, что знаменитость получил паспорт гражданина Арабских Эмиратов. Хотя, по словам источников, бизнесмен увидел документ еще в феврале 2022 года.

А вот в России Дуров не был уже давно.

«Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%», — сообщили в Forbes.ru.

По словам инсайдеров, срок действия российского паспорта 37-летнего бизнесмена истек. Но Дурову и не нужно гражданство России. Он может похвастаться гражданством Франции, а также Сент-Китс и Невис.

Напомним, ранее Павел Дуров попросил больше не называть его российским бизнесменом. Знаменитость не желает быть причастным к стране, в которой родился и вырос. Родной город предпринимателя и программиста – Санкт-Петербург.

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