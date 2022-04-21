«Я мокрая вся»: Бузова в мини-шортах продемонстрировала постройневшую фигуру на пилоне

Ольга Бузова давно работает телеведущей. Она не раз появлялась на экранах в роскошных нарядах. А так как Ольга была участницей «Дома-2», то поклонники наблюдали за тем, как она взрослела.

Артистка привыкла к тому, что постоянно находится под прицелом. Примечательно, что теперь она сама старается выставлять жизнь напоказ. Звезда хвастается образами и делится кадрами из путешествий.

Так как в прошлом году Ольга поправилась, теперь она пытается вернуться в форму. Телеведущая ходит на занятия по стриппластике. На этот раз она отправилась на занятия после встречи с Дмитрием Губерниевым.

Артистка боди и шортах стала танцевать на пилоне перед камерой. Она продемонстрировала свои прелести во всей красе. Примечательно, что Бузова на этот раз не постеснялась запечатлеться в поту.

«Просто час на пилоне и я мокрая вся! Кто там говорит, что это не спорт? Идите, покрутитесь», — заявила звезда.

Поклонники были сражены такими кадрами. Многие отметили, что Ольга похорошела. «А что ты там в декольте ищешь?», «Ну мокрая, да», «Очень соблазнительный вид», «Словно водой себя опрыскала», «Ну шорты коротковаты, все видно», «Какая вы смелая», «А макияж не поплыл», «Удивительные кадры», «Ну вид сзади зачетный», «Смотрю и любуюсь», — прокомментировали пост подписчики.

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