Стильная штучка: Клава Кока в мини-шортах и блузке с бутонами блеснула изящными ножками на премии

Клава Кока является популярной певицей. Она уже больше пяти лет строит карьеру и смогла добиться немалых высот. Артистку часто зовут на премии и фестивали.

Она успела записать дуэт с Александром Реввой и Нилетто. Блондинка не скрывает, что ей нравится быть в центре внимания. Не удивительно, что ее наряды всегда необычные. Также она часто красит волосы и примеряет наряды с изюминкой.

Недавно Кока щегольнула в чулках со стразами. А вот 21 апреля она отправилась на премию «Нового радио». Для такого случая певица выбрала броский весенний наряд. В соцсети она похвасталась макияжем в нежно-розовых тонах. Примечательно, что целая команда готовила ее к мероприятию.

А на красной дорожке Клава решила покрасоваться в черных мини-шортах и блузке слим с бутонами цветов. Наряд подчеркнул ее талию и позволил оголить стройные ноги. Артистка держала в руках салатовую сумку. Она много улыбалась на камеру, не пытаясь скрыть свои формы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто красотка», «Ох, эти ножки спасут мир», «А почему такой наряд? Новый не купила?», «Как же вы круто одеваетесь», «У нашей Клавы осиная талия и мягкий характер», «Соблазн вошел в чат», «А можно всегда смотреть на вас?», «Очень стильно. Прям стильная штучка», — прокомментировали кадры подписчики.

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