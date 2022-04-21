«Если бы это было правдой»: избранник Тейлор Свифт честно рассказал о помолвке с певицей

Актер и бойфренд исполнительницы Тейлор Свифт поделился подробностями личной жизни с любимой. Джо Элвин оставил загадочное признание в своем большом интервью.

Пара Тейлор и Джо вместе уже шесть лет. Поклонники ждут, когда знаменитости сыграют свадьбу. Но артисты не только не сообщают о торжестве, но и вводят фанатов в заблуждение.

Возлюбленный певицы попытался честно ответить на вопрос о помолвке. Но у него это плохо вышло.

«Если бы мне платили один фунт каждый раз, когда мне говорят, что мы с Тейлор обручены, то вы не представляете даже, сколько бы у меня было фунтов. Но на самом деле, я бы не сказал, если бы это было правдой, но я также бы не сказал, если бы это было не так», — неоднозначно ответил Джо Элвин в беседе с wsj.com.

больше по теме Тайная помолвка: певица Тейлор Свифт и актер Джо Элвин планируют свадьбу Пара вместе уже больше пяти лет.

Напомним, ранее Тейлор Свифт рассказала, как ухаживала за собой во время карантина. Артистке пришлось самой себе стричь волосы и корректировать прическу.

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