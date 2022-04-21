Ирена Понарошку рассказала, что на самом деле происходит в жизни Ивана Урганта

Уж какие только новости за последнее время не писали про Ивана Урганта. Последнее — это то, что телеведущий якобы в срочном порядке продает свой дом в «Горках-10» и уезжает на постоянное место жительства в Израиль.

Все это время Иван молчал. Прессе небольшие комментарии давал лишь отец телеведущего — актер Андрей Ургант. Он говорил, что ничего не знает по поводу отъезда сына.

Молчание прервала коллега Урганта Ирена Понарошку. В своих соцсетях она опубликовала пост.

— Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве? Что вы не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, а уезжали лишь на несколько дней по семейным обстоятельствам? — Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно. Кому надо — тот все понимает.

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