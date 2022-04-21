«Не могу судить о конкуренции»: Айза-Лилуна Ай решила потеснить Розу Сябитову

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова не верит, что Айзе-Лилуне Ай удастся опередить ее в бизнесе по подбору второй половинки.

Отметим, что в последнее время Айза ищет новые источники дохода. Знаменитость захотела стать профессиональной свахой. Однако Сябитова не верит в способности бывшей возлюбленной Гуфа.

«Для специальности свахи нужно обязательно иметь высшее профильное/профессиональное образование. Экономическое в данной ситуации не подходит (Айза окончила факультет экономики и права). Нужно иметь или получить высшее психологическое (психолог) или социологическое (социолог), так как сфера деятельности связана с людьми и их психикой. Не могу судить о конкуренции, так как брачных агентств много, но личное агенство Розы Сябитовой одно», — рассказала Роза Сябитова в беседе с Telegram- каналом «Звездам».

Напомним, ранее Сябитова затосковала без программы «Давай поженимся!». После того, как ток-шоу убрали из эфира Первого канала, телеведущая перестала появляться там в качестве одной из главных свах страны.

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