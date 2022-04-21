«Проснулась сегодня с жутким отеком»: Екатерина Волкова с опухшей щекой напугала поклонников

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» Екатерина Волкова разместила в личном микроблоге фотографию, на которой позировала с раздувшейся щекой.

Оказалось, что опухоль щеки стал последствием удаления кисты. К слову, Екатерине скоро предстоит появиться в кадре на съемочной площадке. При этом у Волковой не должно быть искривления лица, как сейчас.

Артистка попросила помощи у подписчиков в надежде решить свою проблему.

«Проснулась сегодня с жутким отеком. Еще во вторник была у зубного, удалила кисту. На следующий день отека не было, хоть и обещали. Но сегодня я просто красотка. В субботу съемка. У кого какие лайфхаки есть, чтоб скорее щека стала нормального размера?» — поинтересовалась Екатерина.

Напомним, ранее Екатерина Волкова рассказала историю со своей свадьбы. Знаменитость отмечала годовщину бракосочетания с Андреем Карповым. Оказалось, молодожены не планировали на торжестве фотографироваться и снимать памятные ролики. Однако друзья почти силой заставили их запечатлеть свадьбу.

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