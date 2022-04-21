Майк Тайсон избил надоедливого фаната на борту самолета

Один из пассажиров мешал спортсмену отдыхать во время перелета.

Американский боксер-профессионал Майк Тайсон во время перелета избил одного из пассажиров. Примечательно, что попутчик спортсмена хотел подшутить над ним. Но в итоге получил по лицу.

Тайсон летел из Сан-Франциско во Флориду. Знаменитость спал, пока его поклонники решили посмеяться. Двое парней записывали ролик. Один из них надоедливо произносил имя боксера и всячески нарушал покой Тайсона.

В какой-то момент спортсмен не выдержал и проснулся. Разозлившийся Майк начал наносить один за другим удары по голове шутника. Теперь у попутчика Тайсона разбито лицо и получена трава головы. Сообщили в tmz.com.

К слову, Тайсон просил оставить назойливого поклонника его в покое. Боксер даже сделал фото с пострадавшим до того, как нанес ему удары. Ни снимок, ни слова не остановили мешающего всему салону самолета. Поэтому в ход пошли кулаки.

Напомним, ранее стало известно о том, что Майк Тайсон избивал жену. А она изменяла ему с актером Бредом Питтом.

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