Оксана Самойлова заработала миллиард рублей на своей косметике

Стало известно, сколько заработала за последнее время бизнесвумен Оксана Самойлова. Оказалось, что только на косметике знаменитость может стать миллиардершей.

У Оксаны более 15 миллионов подписчиков в социальных сетях. Самойлова заключает выгодные рекламные контракты благодаря такой большой аудитории. Также у Оксаны были свои бренды одежды I Am Special и MiraSezar, приложение для готовки Wow Chef и другие стартапы.

Однако настоящей золотой жилой для Самойловой стал ее бьюти-бизнес с косметикой Sammy Beauty.

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Отметим, что Оксане Самойловой в компании принадлежит только 50%. Остальная половина находится в распоряжении бизнесвумен Марины Назаровой. Партнер Самойловой намерена выпускать косметику вместе с Егором Кридом под брендом KREED’S cosmetic. Еще у Марины Назаровой есть совместный бренд с Анастасией Решетовой Sixty Nine.

К слову, доход Оксаны Самойловой от косметики оценивается в 235 миллионов рублей (три миллиона долларов), отметили в super.ru.

Напомним, недавно Оксана Самойлова вместе с мужем вернулись в Россию. Однако дети знаменитостей остались за границей. Примечательно, что пара ненадолго прилетала на родину.

В Москве Оксане тоскливо, так как ее наследники живут в Дубае.

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