«Что за резиновые мюли?»: Нюша в нюдовой майке и мини-шортах засветила мощные формы в Абу-Даби

Певица приехала в один из самых популярных городов в ОАЭ. Но ее наряд вызвал много вопросов.

Нюша является популярной исполнительницей. Она уже длительное время выступает на сцене и может похвастаться большим количеством хитов. Также певица старается всегда выглядеть ярко.

Она для клипов облачалась и в платья, и комбинезоны. В обычной жизни ее наряды более сдержанные. Во время второй беременности артистка подчеркивала живот облегающими платьями, за что ее многие осуждали.

Уже два месяца Нюша находится в Дубае. Там она растит детей: дочку Симбу и сына, которому всего несколько месяцев. Певица иногда делится трогательными кадрами с наследниками. Она ходит в супермаркет за продуктами, хвастается нарядами.

На этот раз артистка приехала в Абу-Даби. Она запечатлелась на улочках знаменитого города в джинсовых мини-шортах и нюдовой майке. Лук дополнили мюли черного цвета на танкетке, которые выглядели как резиновые сланцы.

Наряд подчеркнул формы Нюши. Она засветила свое декольте, когда прогуливалась по улочкам. Певица призналась, что там уже была, поэтому вернулась в любимый отель и полакомилась сладостями.

«А что за ужасная обувь?», «Все хорошо, но эти туфли пугают», «Что за вид?», «Это обувь гламурного строителя», «Нюша, какая красивая»,«Что за резиновые мюли?», «Ну мне безумно нравится то, как сидят шорты», «Хорошие ножки», — стали писать подписчики.

К слову, накануне артистка повидалась с друзьями она тоже была в майке, но алого цвета. После родов молодая мама постепенно возвращается в форму. Примечательно, что она не боится показывать свои формы. А на этот раз после салона красоты звезда даже запечатлелась без макияжа. Она показала свое лицо без прикрас.

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