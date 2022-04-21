«Жизнь сильно изменилась»: бывший бойфренд Майли Сайрус назвал причину расставания с артисткой

Коди Симпсон порвал с певицей два года назад.

Пловец и бывший избранник исполнительницы Майли Сайрус – Коди Симпсон – ответил на вопрос о причине расставания со знаменитостью.

Симпсон отметил, что разница в рабочих графиках подорвала их отношениях с Майли Сайрус. Пара прекратила общаться, как в начале романа. Поэтому Майли и Коди приняли решение расстаться.

«Это было наше обоюдное решение. Мы знали, что идем в разных направлениях», — рассказал Коди Симпсон в подкасте Kyle and Jackie O.

«В тот момент я только начал тренироваться, моя жизнь сильно изменилась. Я знал, что в конечном итоге мне придется вернуться в Австралию, чтобы заниматься этим профессионально. Она тогда собиралась уехать в тур со своим новым альбомом. Это было что-то вроде развилки на дороге», — добавил спортсмен.

Напомним, ранее Майли Сайрус заподозрили в скорой свадьбе с бойфрендом-музыкантом Максом Морандо. Артистка почти не расстается с молодым барабанщиком группы Liily.

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