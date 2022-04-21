«Скиньте хорошие рехабы»: Моргенштерн в неадекватном состоянии попросил помощи у поклонников

Исполнитель Алишер Моргенштерн обратился к своим фанатам в социальных сетях. Примечательно, что знаменитость напугал фолловеров.
Алишер вел себя странно и в конце своего монолога с грубыми изречениями попросил помощи у поклонников. Моргенштерн поинтересовался, не знают ли фанаты адреса клиник, где ему могут помочь.
Шоумен показал, что выпил большое количество алкоголя. Моргенштерн действительно напугал поклонников таким видом.
Подписчики Алишера подумали, что на фоне развода с Диларой знаменитость потерял контроль и стал злоупотреблять психотропными веществами.
«Скиньте хорошие рехабы», — попросил Моргенштерн помощи у своих поклонников.
Жена Моргенштерна признавалась, что быт разрушил их брак с артистом. Несмотря на расставание, у знаменитостей осталось теплое отношение друг к другу.
Напомним, ранее Алишера Моргенштерна застали в компании незнакомки. Одни поклонники артиста утверждали, что это новая девушка знаменитости. Однако другие были уверены, что рядом с Алишером была его жена.
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