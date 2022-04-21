«Скиньте хорошие рехабы»: Моргенштерн в неадекватном состоянии попросил помощи у поклонников

Артист после расставания с женой стал чаще выпивать.

Исполнитель Алишер Моргенштерн обратился к своим фанатам в социальных сетях. Примечательно, что знаменитость напугал фолловеров.

Алишер вел себя странно и в конце своего монолога с грубыми изречениями попросил помощи у поклонников. Моргенштерн поинтересовался, не знают ли фанаты адреса клиник, где ему могут помочь.

Шоумен показал, что выпил большое количество алкоголя. Моргенштерн действительно напугал поклонников таким видом.

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Подписчики Алишера подумали, что на фоне развода с Диларой знаменитость потерял контроль и стал злоупотреблять психотропными веществами.

«Скиньте хорошие рехабы», — попросил Моргенштерн помощи у своих поклонников.

Жена Моргенштерна признавалась, что быт разрушил их брак с артистом. Несмотря на расставание, у знаменитостей осталось теплое отношение друг к другу.

Напомним, ранее Алишера Моргенштерна застали в компании незнакомки. Одни поклонники артиста утверждали, что это новая девушка знаменитости. Однако другие были уверены, что рядом с Алишером была его жена.

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